Ce jeudi 29 juin, le Bénin a reçu un don américain de matériels médico-techniques d'une valeur de 237 millions de francs CFA. La remise de ces kits a été effectuée au ministère de la Santé du Bénin. Il s'agit d'un appui du gouvernement américain à travers l'USAID. Pour faciliter la prise en charge de la mère et de l'enfant, réduire la mortalité néo-natale, maternelle et infantile au Bénin, le ministère de la Santé du Bénin a reçu 394 boîtes d'accouchement, 287 boîtes d'épisiotomie, 176 kits de réanimation de nouveau-né, 42 autoclaves, 181 ventouses obstétricales, du matériel de désinfection et de traitement des infections.

Selon Carl Anderson, représentant de l'USAID au Bénin, l'objectif de ce don d'équipement médico-technique est de ‹‹ réduire les complications fatales pour les nouveau-nés et les mères, de renforcer la sécurité quotidienne dans la prévention et le contrôle des infections ainsi que la résilience face aux situations telles que d'épidémie, exemple, Covid19 ››.

Cet appui américain entre dans le cadre du projet IHSA (Integrated Health Service Activity) mis en œuvre en 2018 au Bénin et vise à apporter une assistance technique et financière au système de santé béninois. Le directeur de cabinet du ministère de la santé Pétas Enagnon Akogbéto trouve que ce don vient à point nommé pour répondre aux besoins du secteur béninois de la santé. Il rassure que le Bénin en fera bon usage.