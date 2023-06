Les propriétaires de smartphones sont de plus en plus victimes de fraudes, notamment des arnaques de support technique, a averti le Federal Bureau of Investigation (FBI). Ces actes malveillants visent principalement à détourner les fonds des utilisateurs. Les fraudeurs emploient diverses stratégies pour atteindre leur objectif, et le nombre de victimes ainsi que les pertes financières sont en hausse constante.

Une arnaque typique de support technique implique un acteur malveillant se faisant passer pour un technicien d'une entreprise réputée. Ces individus mal intentionnés peuvent contacter leurs cibles par téléphone, e-mail ou SMS, leur proposant de résoudre des problèmes tels que des comptes de messagerie ou bancaires compromis, un virus informatique ou un renouvellement de licence de logiciel. Une fois qu'ils ont convaincu leurs victimes que leurs comptes financiers ont été compromis, ils obtiennent un accès à distance aux ordinateurs des victimes, et donc à des données sensibles comme les numéros de compte bancaire.

Les escroqueries de support technique peuvent se présenter sous forme de pop-up sur votre téléphone ou votre ordinateur, ou vous pouvez recevoir un appel. Ces pop-ups affichent généralement un faux message d'erreur prétendant provenir de votre système d'exploitation. Parfois, le pop-up peut même contenir un lien ou un numéro de téléphone à appeler pour obtenir de l'aide. Dans tous les cas, restez vigilant et ne donnez jamais d'informations personnelles à des étrangers.