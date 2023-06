Il y a quelques heures, des médias occidentaux avaient annoncé le décès d'un haut gradé tchétchène. Le commandant, Adam Delimkhanov, puisque c'est de lui qu'il s'agit avait été annoncé mort ou encore blessé selon les publications de plusieurs médias il y a quelques. Alors que la polémique a commencé à enfler plusieurs voix se sont élevées pour démentir l'information. Il s'agit tout d'abord du numéro un tchétchène Ramzan Kadyrov, fidèle allié du chef du Kremlin Vladimir Poutine, qui a affirmé qu'il est bien vivant et qu'il n'a même pas été blessé.

"Merci à tous ceux qui s'inquiétaient ! Adam [ Delimkhanov] est bel et bien vivant et n'est même pas blessé", a déclaré Kadyrov sur l'application de messagerie Telegram. De son côté, le président de la Douma, la chambre basse de l'Assemblée fédérale de la fédération de Russie, a confirmé que le haut gradé tchétchène est en vie. "Je viens de lui parler. Il est bien vivant. Non seulement cela, mais il vous souhaite à tous une bonne santé". C'est ce qu'a déclaré Vyacheslav Volodin, le président de la Douma aux législateurs selon l'agence de presse Reuters.

Le Kremlin a également réagi à l'information autour de la confusion de ce haut gradé tchétchène qui a finalement rallié le camp de la Russie. Interpelé sur les informations concernant la blessure de Delimkhanov, le porte-parole du Kremlin s'est dit "inquiet" et attend des éclaircissements sur ce qui s'est réellement passé. "Nous avons pris connaissance de ces informations avec beaucoup d'inquiétude. Nous sommes inquiets, comme tout le monde, pour le Héros de la Russie. Nous espérons que dans un avenir proche, nous aurons des informations plus claires sur ce qui s'est passé", aurait déclaré M Peskov selon l'agence de presse officielle russe Ria Novosti.



Adam Delimkhanov est un haut commandant tchétchène proche du président Ramzan Kadyrov. Il est également Député et commandant du bataillon tchétchène de la Garde nationale russe. Dans la presse, il est souvent présenté comme le numéro deux de la Tchétchénie mais selon des sources généralement bien introduites comme Reuters Delimkhanov est "un ancien séparatiste tchétchène qui a changé de camp pour Moscou"