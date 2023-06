Dans un monde où la technologie a pris une place prépondérante dans les conflits armés, l'importance des drones ne peut être sous-estimée. Cette réalité est clairement visible dans le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, où les drones jouent un rôle clé, allant des quadricoptères de consommation armés aux munitions en attente qui peuvent causer des ravages à près de plus de mille km de distance​. Dans ce contexte, la Russie a intégré l'éducation aux drones dans son programme scolaire. Selon le média indépendant russe iStories, plusieurs régions à travers le pays ont investi des millions de roubles pour équiper leurs élèves de véhicules aériens sans pilote et leur apprendre à les piloter.

Ce mouvement vers l'éducation aux drones dans les écoles russes fait partie d'une militarisation plus générale des écoles, où les élèves du secondaire apprendront des compétences militaires de base à partir du 1er septembre. L'importance des drones dans le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine souligne l'importance de ce type de formation. Les opérateurs de drones en Ukraine ont déclaré que ces appareils sont très faciles à utiliser, surtout si le pilote a déjà piloté des drones similaires.

Malgré les tensions, les USA et la Chine ensemble pour des manœuvres militaires Les relations entre les États-Unis et la Chine se sont fortement dégradées ces derniers temps. Les deux superpuissances mondiales sont en désaccord sur de nombreux…

Ils ont ajouté que les drones peuvent être rapidement démontés et utilisés immédiatement, ce qui permet de quitter rapidement la zone de travail pour sauver la vie de leurs pilotes​​. Face à cette réalité, l'importance de l'éducation aux drones dans les écoles russes ne peut être ignorée. En préparant la prochaine génération à comprendre et à utiliser cette technologie, la Russie se positionne pour rester compétitive sur le champ de bataille de demain.