Le président sénégalais Macky Sall se rendra au cours des prochains jours en Ukraine et en Russie. L’annonce a été faite ce mercredi à l’issue du dernier conseil des ministres. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de l’initiative des dirigeants africains à contribuer au retour de la paix dans cette partie du monde. Macky Sall pour sa part, selon le communiqué du conseil des ministres, se rendra à Saint Pétersbourg et à Kiev les 16 et 17 juin 2023. Le document rendu public par les médias sénégalais indique qu’il s’agit d’une mission africaine de médiation entre l’Ukraine et la Russie « pour un cessez-le-feu et une paix durable dans la région ».

Ce déplacement que s’apprête à faire le président sénégalais Macky Sall intervient dans un contexte de tension dans son pays. Après la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko, de violentes manifestations ont causé plusieurs morts dans la capitale sénégalais. Le leader du Pastef pour sa part continue d’être gardé dans sa résidence à Dakar avec plusieurs dispositifs sécuritaires autour du domicile. Selon une récente annonce qui a été faite par la justice, les différentes personnes mises aux arrêts seront poursuivies.

Russie : voici la stratégie du Kremlin selon un haut responsable russe La guerre en Ukraine continue de défrayer la chronique. En effet, selon une déclaration qui a été faite par Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma…

On retient également qu’une information judiciaire a été ouverte contre X pour situer « la responsabilité de toutes les personnes instigatrices de ces violents attroupements ». Selon le communiqué du Procureur de la République, celles et ceux qui ont été arrêtées sont poursuivis pour des faits « d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, participation à un mouvement insurrectionnel, actions diverses causant des dommages aux personnes ou à leurs biens, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique conformément aux dispositions des articles 80, 97, 98, 255, 431-1 et suivants du code pénal ».