Le patron de Meta (anciennement Facebook), Mark Zuckerberg, a répondu à Apple suite à la sortie de leur dernier appareil en faisant une déclaration claire : "C'est peut-être l'avenir de l'informatique, mais ce n'est pas celui que je veux". Ces remarques ont été faites lors d'une réunion avec les employés, comme l'a rapporté le site spécialisé The Verge. Lundi, Apple a dévoilé un casque de réalité virtuelle et augmentée très sophistiqué, marquant ainsi la première incursion de la marque à la pomme dans un domaine largement dominé jusqu'à présent par son voisin, Meta.

Quelques jours seulement avant l'annonce d'Apple, Mark Zuckerberg avait révélé les plans de sortie du casque Quest 3. Ce nouveau modèle de casque de réalité mixte devrait arriver sur le marché à l'automne, à partir de 500 dollars, contrairement au Vision Pro d'Apple, qui devrait être lancé en 2024 à un prix exorbitant de 3 500 dollars. Zuckerberg a expliqué avec passion à ses employés que les casques Quest permettent aux utilisateurs d'interagir de nouvelles façons et de se sentir plus proches les uns des autres tout en étant actifs et engagés dans diverses activités. Il a utilisé cet exemple pour souligner la "différence de valeur et de vision" entre Meta et son rival.

En revanche, il a souligné que les vidéos de démonstration d'Apple montraient une personne seule assise sur un canapé, mettant ainsi en évidence les approches divergentes des deux entreprises. Ces commentaires mettent en lumière la concurrence croissante et la divergence des stratégies dans le domaine en constante évolution de la réalité augmentée et virtuelle. Meta et Apple reconnaissent tous deux l'immense potentiel de ces technologies et sont désireux de façonner l'avenir de l'informatique. Cependant, leurs visions et leurs priorités divergentes influencent la direction que chaque entreprise prend dans le développement et la commercialisation de leurs produits respectifs.

Sous la direction de Zuckerberg, Meta a investi massivement dans le développement de la gamme de casques Quest, dans le but de rendre la réalité mixte plus accessible et abordable pour un public plus large. Le Quest 2, sorti en 2020, a connu un succès significatif, devenant l'un des casques de réalité virtuelle les plus populaires sur le marché. Avec le prochain Quest 3, Meta souhaite consolider davantage sa position dans l'industrie en proposant des fonctionnalités améliorées et des prix compétitifs.

De son côté, l'entrée d'Apple dans l'univers de la réalité mixte avec le casque Vision Pro témoigne de l'engagement de l'entreprise à offrir une technologie haut de gamme et de pointe. Réputée pour son design élégant et son expérience utilisateur fluide, Apple cherche à captiver le marché avec une offre premium destinée aux professionnels et aux premiers adoptants. Bien que le prix du Vision Pro puisse être prohibitif pour beaucoup, Apple a l'habitude de rendre sa technologie plus accessible au fil du temps.