Dans le sillage de l'inauguration de la plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique par Aliko Dangote, le Nigeria a annoncé une nouvelle étape de son prochain grand projet énergétique : le Gazoduc Maroc-Nigéria. La première réunion du comité de pilotage de ce projet ambitieux a réuni la CEDEAO, NNPC Limited, l'Office National des Hydrocarbures et des Mines (Onhym) et d'autres parties prenantes à Abuja. Grâce à un financement de 12,5 milliards de dollars de la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC), le projet se déploiera en trois phases distinctes, créant un pont énergétique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe.

La première phase consistera à étendre le gazoduc WAGP existant, qui relie déjà le Nigeria au Bénin, au Togo et au Ghana, pour atteindre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie, puis le Maroc et l'Europe. L'inclusion du champ gazier commun entre le Sénégal et la Mauritanie, GTA, qui commencera sa production à la fin de l'année, accentue la portée régionale de cette initiative. La deuxième phase verra la connexion de l'Est du Nigeria au Gazoduc Nigéria-Maroc, tandis que la troisième phase consistera à fusionner ces deux grandes artères gazières.

Parallèlement à ces efforts d'infrastructure énergétique, le Nigeria a également signé une série d'accords tripartites avec le Maroc et divers autres pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone et le Ghana. Ces accords, signés en septembre et octobre 2022, montrent un engagement solide envers ce projet stratégique, qui ouvrira une nouvelle voie d'exportation vers l'Europe et fournira du gaz à l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest.

Ces avancées stratégiques surviennent peu de temps après l'inauguration de la raffinerie de pétrole Dangote, une initiative qui a permis au Nigeria de passer du statut d'importateur majeur de carburant à celui de producteur significatif. Ensemble, ces développements promettent de renforcer la sécurité énergétique du Nigeria, d'impulser une croissance économique significative et d'offrir une prospérité accrue pour le pays et la région de l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble.