La Russie est actuellement plongée dans une situation de confusion et d'incertitude à la suite des récentes déclarations du chef de la milice Wagner, Evgueni Prigojine. Celui-ci s'est ouvertement rebellé contre l'état-major de l'armée russe, provoquant une réaction ferme de la part du président Vladimir Poutine. Prigojine affirme avoir pris le quartier général de l'armée russe à Rostov sans violence et prétend bénéficier du soutien de la population. Cette escalade de tensions entre le chef rebelle et le Kremlin jette le pays dans une situation politique délicate.

Vendredi 23 juin, Evgueni Prigojine, chef du groupe paramilitaire Wagner, a ouvertement défié l'autorité de l'état-major de l'armée russe. Il a déclaré avoir pris le contrôle du quartier général de l'armée à Rostov, affirmant que cela s'était fait pacifiquement, sans aucun coup de feu. Dans un message audio diffusé sur Telegram, Prigojine a justifié ses actions en déclarant que sa milice cherchait la justice pour le peuple. Ses déclarations ont été perçues comme une trahison par Vladimir Poutine, qui a accusé Prigojine de lui porter un coup de poignard dans le dos. Le chef du groupe paramilitaire n'est pas resté insensible après les accusations du chef du Kremlin.

Prigojine défie Poutine

Après les accusations de trahison de la part de Poutine, Evgueni Prigojine a répondu en le défiant. Dans un enregistrement audio, il a affirmé que le président russe se trompait profondément en le qualifiant de traître. Prigojine a insisté sur le fait que lui et ses troupes étaient des patriotes, et il a souligné qu'ils ne se rendraient pas. Cette déclaration marque la première fois que Prigojine s'en prend personnellement au maître du Kremlin, accentuant ainsi les tensions entre les deux parties. Pour rappel, il y a quelques semaines, le Washington Post révélait que Prigojine avait essayer de trahir la Russie.

#Prigojine répond à #Poutine, qui l'accuse de "trahison".



"Le président s'est profondément trompé. Nous sommes des patriotes (...) Personne ne va se rendre à la demande du président, des services de sécurité ou de qui que ce soit"#WagnerCoup #Wagner pic.twitter.com/Hm5zgzTS1h — Antoine Llorca (@antoinellorca) June 24, 2023

Une situation politique délicate, Poutine n'est pas en fuite

La situation actuelle en Russie est extrêmement délicate. La rébellion ouverte de Prigojine et la réaction ferme de Poutine pourrait créer une fracture au sein de l'armée russe . Actuellement la situation est extrêmement confuse dans le pays avec plusieurs de la situation. Wagner dit avancer et des rumeurs de fuite du chef du Kremlin ont commencé à émerger. Rumeur rapidement éteinte par la présidence russe qui a assuré que le numéro un russe est bien à Moscou et n'est pas en fuite. "Le président travaille au Kremlin", a assuré M Peskov, cité par l'agence d'État Ria Novosti. Alors que Prigojine se dirige vers Moscou, les autorités russes craignent une escalade des tensions et une possible confrontation violente. La population russe elle-même est divisée quant à la légitimité des actions de Prigojine, certains le soutenant tandis que d'autres le condamnant.

Kadyrov, un des soutiens indéfectibles du président russe a lui décidé d'envoyer des soldats dans les zones de tension selon un rapport fait par les médias. "Les combattants du ministère de la Défense et de la Garde nationale tchétchènes se sont déjà rendus dans les zones de tension. Nous ferons tout pour préserver l'unité de la Russie et protéger son statut d'État", a-t-il déclaré déclaré sur Telegram. D'un autre côté, la président russe a assuré que le président Vladimir Poutine, a reçu samedi le "plein soutien" de Recep Tayyip Erdogan, lors d'un entretien téléphonique. Le chef du Kremlin a "donné des informations sur la situation dans le pays en lien avec une tentative de rébellion armée", selon le Kremlin.

Du pain béni pour l'Occident

Il faut dire que l'état actuelle de la situation est comme du pain béni pour l'Ukraine et les occidentaux alors que la guerre qui a commencé il y a un peu plus d'un an continuait de faire de nombreuses victimes dans chaque camp. Prigojine a-t-il joué le rôle de cheval de troie en laissant croire pendant longtemps aux autorités russes d'être qu'il est dans leur camp. "La faiblesse de la Russie est évidente. Une faiblesse totale", a réagi le président Zelensky qui poursuit "il est tout aussi évident que l'Ukraine est capable de protéger l'Europe contre une contamination par le mal et le chaos russe". Réagissant ce samedi, le ministère ukrainien de la Défense a affirmé que la Russie "s'autodétruit" en ayant attaqué l'Ukraine.

La république Tchèque a également réagi sur le sujet. "Voilà, nous savons enfin ce que les Russes entendaient par une Opération spéciale. Après 16 mois de guerre en Ukraine, la Russie fait la guerre à la Russie", a twitté la ministre tchèque de la Défense, Jana Cernochova. "Ce n'est pas une surprise. C'est une tradition chez eux. Les guerres ratées finissent toujours par l'exécution du Tsar, suivie de chaos et d'une guerre civile supervisée par des fouineurs. Félicitations !", a-t-elle ajouté. Dans la foulée, la Biélorussie a évoqué un "cadeau" à l'Occident. "Toute provocation, tout conflit interne dans les rangs militaires ou politiques, dans le champ de l'information ou dans la société civile, c'est un cadeau fait à l'Occident", a déclaré dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères le Conseil de sécurité nationale biélorusse. "Cela peut aboutir à une catastrophe", poursuit le ministère.