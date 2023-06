Le président russe Vladimir Poutine a averti que ceux qui suivaient la "voie de la trahison" ou de la rébellion armée seraient "punis" après que le chef du groupe paramilitaire Wagner a déclaré que ses troupes avaient pris le contrôle d'installations militaires dans deux villes russes, plongeant le pays dans la crise. Dans un discours à la nation, Poutine a qualifié ces actions de "coup de poignard dans le dos" du pays et du peuple russe, promettant une réponse sévère et une punition pour ceux qui planifient une "rébellion armée".

Vladimir Poutine a admis que la situation à Rostov était "difficile" et a évoqué une "menace mortelle" pour la Russie. Il a assuré avoir donné les "ordres nécessaires" à l'armée pour reprendre le contrôle du pays. Dans le même temps, il a tendu la main aux mercenaires du groupe Wagner, les qualifiant de "héros de la libération du Donbass" dans l'est de l'Ukraine. «La Russie mène un dur combat pour son avenir, toute la machine militaire de l'Occident est dirigée contre la Fédération de Russie» a avoué le chef du Kremlin Vladimir Poutine.

Pour le président de la Fédération de Russie, «le sort de notre peuple est en train d'être décidé et que l'unité de toutes les forces est requise» et que toute atteinte à l'unité était une «apostasie». «Nous devons rejeter tout conflit», a martelé le numéro un russe. Poutine a prononcé ces paroles après que le chef de la milice et autrefois proche allié, Prigojine, ait intensifié sa querelle avec les services de sécurité de Moscou au sujet de leur gestion de l'invasion de l'Ukraine. Ces événements étonnants menacent de dégénérer en guerre civile.

Prigojine, qui dirige le groupe militaire privé Wagner, a promis de bloquer la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, et de se rendre à Moscou si le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et le général en chef russe, Valery Gerasimov, ne le rencontrent pas dans la ville. Le ministère de la Défense avait précédemment affirmé que les combattants de Wagner avaient été "manipulés" et s'étaient laissés "entraîner dans une entreprise criminelle" par leur chef.