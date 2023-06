Le richissime homme d’affaires Warren Buffett a de nouveau fait parler de lui. En effet, selon des informations rapportées par les médias, au cours de la semaine, il a fait don de 4,6 milliards de dollars d'actions de Berkshire Hathaway a différentes fondations intervenant dans le domaine du social. À en croire le classement qui a été fait par Forbes, il tient la tête des philanthropes américains les plus généreux, avec plus de 51,5 milliards de dollars de dons.

Toujours selon Forbes, l’homme dont la richesse est estimée à plus de 100 milliards de dollars, est plus de deux fois plus riche qu'il ne l'était il y a 17 ans, grâce à une augmentation de 450 % des actions de Berkshire Hathaway. « Rien d'extraordinaire ne s'est produit à Berkshire ; une très longue piste, des décisions simples et généralement judicieuses, le vent arrière américain et les effets cumulés ont produit ma richesse actuelle », a déclaré dans un communiqué de presse richissime homme d’affaire Warren Buffett.

Leçons de géopolitique: l'Inde alliée de la Chine dans les BRICS mais alliée des USA contre la Chine L'Inde joue un rôle complexe et crucial sur l'échiquier géopolitique mondial. En tant que membre des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud),…

Le récent don effectué par le philanthrope a été bénéfique entre autres à la Fondation Bill et Melinda Gates. Elle a eu au total 3,5 milliards de dollars d'actions Berkshire Hathaway. La Fondation Susan Thompson Buffett, fondée par sa défunte épouse, a obtenu 350 millions de dollars. Les fondations de ses trois enfants ont empoché 250 millions de dollars chacune. Selon les déclarations qui ont été faites par le nonagénaire, seul 1% de son patrimoine n’ira pas à des œuvres de charité à sa mort.

Rappelons qu’il est le sixième homme le plus riche de la planète. À en croire une récente annonce qu’il a faite, il détient en moyenne 8,5 % des cinq grands conglomérats nippons Marubeni, Sumitomo, Mitsui, Mitsubishi et Itochu. En trois ans, Berkshire Hathaway avait déjà vu la valeur de ses participations bondir de 170 % en trois ans.