La tournée «Osez Le Bénin ! Roadshow France 2023 » a marqué un arrêt le 23 juin 2023 à Nantes. A Nantes, la délégation béninoise a visité l’Ecole de Design de Nantes et Technocampus. Avec la participation d’une trentaine de personnes, la visite de cette Ecole de Design a permis à cette délégation béninoise d’être vraiment édifiée du rôle crucial de l’innovation, l’éducation et de la créativité dans le développement économique du Bénin. C’est pourquoi l’une des principales étapes de cette visite a été la découverte de cette Ecole de Design de Nantes qui est une institution d’excellence dans le domaine du design et de l’innovation.

Forte donc de son campus à Sèmè-City au Bénin, l’école joue un rôle clé dans la formation de jeunes talents locaux et la promotion de projets novateurs à fort potentiel de croissance. Le passage de la délégation béninoise à Technocampus, un laboratoire dédié à l’innovation agri-alimentaire, a permis à cette dernière d’explorer les opportunités offertes par un tel laboratoire au Bénin notamment en termes de développement de nouvelles technologies, de valorisation des ressources locales et d’amélioration de la productivité dans le secteur agro-alimentaire. Selon les membres de cette délégation béninoise, l’installation d’un laboratoire similaire au Bénin pourrait favoriser l’émergence de projets novateurs, renforcer la compétitivité du secteur et stimuler la croissance économique.

C’est pour cela que la stabilité politique et les engagements des autorités béninoises envers le développement économique sont des atouts incontournables pour tous les investisseurs afin de privilégier la destination d’investissement attrayante pour les entreprises à la recherche d’opportunités en Afrique. Comme on le constate sur le terrain, le Roadshow "Osez Le Bénin" continue de susciter un vif intérêt des acteurs économiques. Cela ouvre ainsi la voie à de nouveaux partenariats et à une coopération mutuellement bénéfique.