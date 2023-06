Le président russe Vladimir Poutine a récemment averti l'OTAN d'un "grave danger" d'être davantage impliquée dans la guerre en Ukraine si les membres de l'alliance continuent de fournir des armes militaires à Kiev. Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg vendredi dernier, Poutine a déclaré : "L'OTAN est bien sûr entraînée dans la guerre en Ukraine, de quoi parlons-nous ici ?"

Cette déclaration semble faire référence aux avions de chasse F-16 que certains membres de l'OTAN prévoient de fournir à l'Ukraine. "Les livraisons d'armements lourds à l'Ukraine se poursuivent et ils envisagent maintenant de fournir des avions de chasse à l'Ukraine", a ajouté Poutine. L'OTAN, ou l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, a été formée à la suite de la Seconde Guerre mondiale pour défendre les nations occidentales contre l'Union soviétique. L'alliance comprend une clause de défense mutuelle selon laquelle une attaque contre l'un des membres est considérée comme une attaque contre tous.

Russie: Poutine promet l'enfer aux entreprises occidentales Le président russe Vladimir Poutine a pris une nouvelle disposition contre les entreprises occidentales. En effet, il s’agit d’un décret qui impose aux structures voulant…

Bien que l'Ukraine ne soit pas membre de l'OTAN, certains membres de l'alliance ont fourni à Kiev des chars, des véhicules blindés et d'autres armes, ce qui a entraîné des menaces de représailles de la part de la Russie. Poutine a averti que ces fournitures d'armes risquent d'entraîner une escalade du conflit en Ukraine et de faire intervenir davantage l'OTAN dans la région. "C'est un grave danger d'entraîner davantage l'OTAN dans ce conflit militaire", a martelé le président de la Fédération de Russie.

Les tensions entre la Russie et l'Ukraine sont élevées depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et le soutien continu de la Russie aux séparatistes dans l'est de l'Ukraine. La communauté internationale, y compris l'OTAN, a condamné ces actions russes et a exprimé son soutien à l'Ukraine. Cependant, la Russie voit l'expansion de l'OTAN vers l'est comme une menace directe à sa sécurité et considère les fournitures d'armes à l'Ukraine comme une ingérence étrangère dans la région. C'est donc surement pour cela que le numéro un russe Vladimir Poutine a averti que de telles actions pourraient avoir des conséquences graves et pousser l'Ukraine et la Russie vers un affrontement plus important.

Il est important de noter que la Russie a déjà exprimé son mécontentement à plusieurs reprises concernant les tentatives d'expansion de l'OTAN vers l'est, notamment l'adhésion de pays tels que la Pologne, les pays baltes et la Roumanie. La Russie considère ces mouvements comme une violation des promesses faites après la fin de la guerre froide et perçoit cela comme une menace directe à sa sécurité nationale.