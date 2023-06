David Charles Grusch, un ancien membre du Pentagone et vétéran de l'US Air Force, a récemment affirmé que les États-Unis possèdent un programme secret de récupération de "véhicules d'origine non humaine" et d'ingénierie inverse de leur technologie. Grusch, qui a servi l'Office national de reconnaissance en tant que leur représentant auprès de la Task Force sur les phénomènes aériens non identifiés du Congrès de 2019 à 2021, a déclaré qu'ils récupéraient des "véhicules techniques d'origine non humaine, appelez-les des vaisseaux spatiaux si vous voulez, des véhicules d'origine exotique non humaine qui ont soit atterri, soit écrasé".

Cependant, Susan Gough, porte-parole du Département de la Défense, a déclaré à Fox News Digital qu'il n'y avait aucune "information vérifiable pour étayer les affirmations" de Grusch. Gough représente le bureau de résolution des anomalies de tous domaines (AARO) du Pentagone, une section du DOD chargée d'enquêter et d'identifier les phénomènes anomaux non identifiés (UAP). "À ce jour, l'AARO n'a découvert aucune information vérifiable pour étayer les affirmations selon lesquelles des programmes concernant la possession ou l'ingénierie inverse de matériaux extraterrestres ont existé par le passé ou existent actuellement", a déclaré Gough.

Grusch a déposé une plainte de lanceur d'alerte au Congrès et à l'inspecteur général de la communauté du renseignement (ICIG) sur des informations classifiées qu'il insiste pour dire qu'elles prouvent les récupérations de fragments partiels et de véhicules intacts par le gouvernement américain, ses alliés et les entrepreneurs de défense. Grusch a affirmé que les objets récupérés ont été déterminés comme étant "d'origine exotique (intelligence non humaine, qu'elle soit extraterrestre ou d'origine inconnue) sur la base des morphologies des véhicules et des tests de science des matériaux et de la possession d'arrangements atomiques uniques et de signatures radiologiques".

Le Pentagone, par le biais de Gough, a également déclaré que l'AARO, en collaboration avec le bureau du conseiller général et le bureau des enquêtes spéciales de l'Air Force, a mis en place "un processus sûr et sécurisé" pour les personnes désirant apporter des informations. "L'AARO accueille l'occasion de parler avec tout ancien ou actuel employé ou contractant du gouvernement qui pense avoir des informations pertinentes pour l'examen historique", a déclaré Gough.

Grusch a révélé que les "programmes patrimoniaux" de l'OVNI ont longtemps été dissimulés au sein de "multiples agences qui nichent les activités UAP dans des programmes d'accès secrets conventionnels sans rapport approprié avec diverses autorités de surveillance". Grusch a affirmé que de nombreux officiers supérieurs et anciens officiers du renseignement ont commencé à se confier à lui, affirmant qu'ils faisaient partie d'un programme secret de récupération d'objets qui n'était pas "introduit dans" la Task Force UAP. "Nous ne sommes définitivement pas seuls", a-t-il déclaré. "Les points de données indiquent, de manière tout à fait empirique, que nous ne sommes pas seuls".