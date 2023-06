Des chercheurs américains ont récemment publié une étude intrigante qui a de quoi ébranler nos préconceptions sur les parfums et les moustiques. En effet, leur étude, publiée le 10 mai 2023, a examiné l'impact de différents savons parfumés sur l'attirance des moustiques. Leurs résultats ont révélé que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la plupart des savons parfumés semblent attirer les moustiques plutôt que de les repousser. Cependant, un parfum, en particulier, a émergé comme une exception mystérieuse à cette tendance.

Le secret du parfum répulsif révélé

Le savon parfumé qui a réussi à repousser efficacement les moustiques était à l'odeur de noix de coco. Ce parfum se distingue des autres, non pas par sa simple fragrance, mais par sa composition chimique particulière. L'huile de coco contient en effet des acides gras spécifiques, tels que l'acide laurique, l'acide caprique, et l'acide caprylique, qui sont reconnus pour leurs propriétés répulsives. C'est donc la nature même de ces composés qui donne au savon parfumé à la noix de coco son pouvoir de repousser les moustiques.

Le savon à la noix de coco, un nouvel allié contre les piqûres de moustiques ?

L'efficacité de ce savon parfumé à la noix de coco pourrait varier en fonction de l'odeur personnelle de chaque individu, certains profils étant plus attractifs pour les moustiques que d'autres. Cependant, l'application de ce savon pourrait contribuer à modifier la perception des moustiques et, par conséquent, à atténuer leur intérêt pour ces individus plus attractifs. Ainsi, ce savon parfumé pourrait être une solution prometteuse pour aider à prévenir les piqûres de moustiques, offrant une protection naturelle et agréablement parfumée.