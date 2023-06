Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, a fait des déclarations alarmantes lors de la convention républicaine de l'État de Géorgie à Columbus. Il a émis l'hypothèse d'une troisième guerre mondiale de nature nucléaire si sa réélection n'est pas assurée en 2024. Trump affirme être le seul candidat capable d'empêcher ce scénario catastrophique, déclarant : "Ce ne sera pas une guerre conventionnelle... Ce sera une guerre nucléaire".

Dans le contexte de tension internationale actuelle, et notamment du conflit entre la Russie et l'Ukraine, Trump soutient que les États-Unis sont désarmés suite à l'assistance militaire fournie par le président Joe Biden à l'Ukraine. Selon lui, cette décision aurait vidé les munitions des États-Unis et rendu l'Ukraine surarmée. Il est convaincu qu'une réélection lui donnerait l'opportunité d'amener les présidents russe et ukrainien à la table des négociations et de résoudre le conflit en seulement 24 heures.

Cependant, les affirmations de Trump sont remises en question par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Il note que Trump n'a pas agi pour mettre fin à l'occupation de la Crimée et de certaines parties de l'est de l'Ukraine par la Russie pendant son mandat précédent. De plus, la suggestion de Trump de permettre à la Russie de contrôler certaines zones de l'Ukraine en échange de la fin des hostilités laisse planer des doutes sur la nature exacte de son plan de paix.