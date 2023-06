L'admission de la Corée du Nord au conseil d'administration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a suscité une vague de condamnations de la part de nombreux observateurs occidentaux. Cependant, l'ancien président américain, Donald Trump, adopte une approche totalement différente en félicitant ouvertement Kim Jong-Un pour cette décision controversée. Dans un post publié sur son réseau social Truth Social, sa plateforme de médias sociaux, Donald Trump a écrit : "Félicitations à Kim Jong-Un ! ".

De son côté, Nikki Haley, ancienne ambassadrice de Donald Trump auprès des Nations Unies et candidate à la présidentielle, a vivement critiqué la décision d'admettre la Corée du Nord au conseil exécutif de l'OMS. Elle a déclaré : "Kim Jong Un affame les siens. C'est une farce totale que la Corée du Nord ait un rôle de premier plan à l'Organisation mondiale de la santé". Cette prise de position surprenante de Donald Trump peut sembler étrange, étant donné que la Corée du Nord est régulièrement critiquée pour ses violations des droits de l'homme et son manque de transparence dans le domaine de la santé.

Depuis qu'il est entré à la Maison-Blanche, Trump a fait en sorte de garder contact avec le dirigeant nord-coréen au milieu des critiques du monde occidentale. Les deux dirigeants se sont rencontrés et ont échangé des courriers. Il n'est pas rare de voir des pays critiqués sur la scène internationale occuper des rôles de leadership au sein d'organisations internationales. Ce phénomène a été critiqué à maintes reprises par des personnalités qui estiment que cela remet en question la crédibilité et l'efficacité de ces organisations. Les opposants soutiennent que cela affaiblit la légitimité de ces institutions et leur capacité à promouvoir et à protéger les droits de l'homme à l'échelle mondiale.

La Corée du Nord fait régulièrement face à de fortes critiques de la part des pays occidentaux. Ces critiques sont principalement liées aux violations des droits de l'homme, à l'absence de liberté d'expression et à l'oppression politique dans le pays. Le régime nord-coréen est souvent accusé de réprimer les dissidents, de maintenir des camps de travail forcés et de limiter sévèrement les libertés individuelles.