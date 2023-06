Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment fait des déclarations accusant la Russie de préparer un "attentat" à la centrale nucléaire de Zaporijjia, actuellement occupée par les forces russes dans le sud de l'Ukraine. Cependant, le Kremlin a rapidement réfuté ces allégations, qualifiant les affirmations de Zelensky de "mensonge". Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié ces allégations de "nouveau mensonge", soulignant que des contacts venaient d'être établis avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

"C'est un nouveau mensonge. On vient juste d'avoir des contacts avec l'Agence internationale de l'énergie atomique", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le directeur de l'AIEA, Rafael Grossi, s'était rendu à la centrale de Zaporijjia la semaine précédente, ce qui indique une coopération en cours entre la Russie et l'agence internationale. Un peu plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait accusé les autorités russes dans un message sur le 'reseau social Twitter.

"Nous venons de recevoir un rapport de nos services de renseignement et du service de sécurité de l'Ukraine. Le renseignement a reçu des informations selon lesquelles la Russie envisage un scénario d'attaque terroriste contre la centrale nucléaire de Zaporijjia. Une attaque terroriste accompagnée d'une fuite de radiations. Ils ont tout préparé à cet effet. Malheureusement, j'ai dû rappeler à plusieurs reprises que les radiations ne connaissent pas les frontières des États et que seule la direction du vent détermine qui elles atteindront. Nous partageons toutes les informations disponibles avec nos partenaires, partout dans le monde. Toutes les preuves. L'Europe, l'Amérique, la Chine, le Brésil, l'Inde, le monde arabe, l'Afrique - tous les pays, absolument tout le monde devrait le savoir. Les organisations internationales. Tout le monde. Il ne devrait jamais y avoir d'attaques terroristes contre des centrales nucléaires, où que ce soit. Cette fois-ci, cela ne devrait pas se passer comme à Kakhovka - le monde a été averti, il peut et doit agir ", écrit le président Zelensky sur Twitter

Depuis le mois de Février de l'année dernière, la Russie a lancé une offensive en Ukraine qui a déjà fait de nombreux morts dans chaque camp. Malgré les initiatives pour trouver une solution à la crise, les forces armées ukrainiennes et russes sont toujours autant engagées dans la guerre. Ces derniers jours, la presse occidentale a largement annoncé une contre-offesive ukrainienne qui semble être en cours actuellement.