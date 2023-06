Une affaire éclate en Côte d'Ivoire. L’homme suspecté de piloter le compte controversé « Gauthier Pasquet », connu pour sa défense acerbe des positions françaises au Sahel et ses attaques récurrentes contre les gouvernements malien et burkinabé, a été arrêté, selon les confirmations du ministère de l’Intérieur ivoirien à RFI. Le compte, qui compte plus de 29 000 abonnés, n'est plus actif depuis le 16 juin dernier. Le suspect, dont l'identité n'a pas été révélée, serait lié à l'origine à une ONG ivoirienne selon une enquête de France 24 datant de novembre 2022.

L'affaire survient dans un contexte de tensions persistantes entre la France et le Mali, exacerbées par une lutte informationnelle sur le Sahel. La Côte d'ivoire, après une période de vive tension avec le Mali tente de faire baisser la pression. Le ministère de l’Intérieur a confirmé l'arrestation, mais précise que des vérifications sont en cours. Pour Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien, cette affaire ne révèle pas de "guerre informationnelle" dans la région.

Néanmoins, cette affaire met en lumière l'enjeu croissant de l'information dans les relations internationales, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Les tensions entre le Mali et la France se sont considérablement accrues ces dernières années, allant jusqu'à l'expulsion des troupes françaises du territoire malien. L'opération Barkhane, lancée par la France en 2013 a été jugée inefficace. La décision du gouvernement malien d'expulser les forces françaises a été accueillie avec étonnement du côté français. Cette décision a mis en exergue les frictions entre le Mali et la France, ancienne puissance coloniale, compliquant encore davantage les relations diplomatiques entre les deux pays.