Kylian Mbappé a recadré cet après-midi le quotidien francilien suite à une publication qu’il a faite sur sa prolongation de son contrait au sein du Paris Saint Germain. Dans cet article du Parisien, il est annoncé que, le prodige de Bondy a bien l’intention de rejoindre l’Espagne « dès cet été ». « Le champion du monde 2018 entend profiter du départ d’Espagne de Karim Benzema pour tenter de signer dès maintenant à Madrid. Il n’a jamais été aussi proche de quitter le Championnat de France », peut-on lire dans la publication du média français.

Il n’en fallait pas plus pour faire réagir le vice-champion du monde. Par le canal d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu, l’attaquant français a formellement indiqué qu’il s’agissait de mensonge. « MENSONGES… En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux », a-t-il publié sur le réseau social en guise de démenti de cette information.

Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’il reprend aussi sèchement un média qui fait une publication sur lui. Il y a quelques mois, il n’était pas allé par quatre chemins pour s’en prendre au média sportif L’Équipe. « Évitez de mettre mon nom dans vos salades et vérifiez vos sources svp… Bonne soirée », a-t-il simplement lancé avant en commentaire le lien de l’article incriminé. Notons que la publication du média francilien intervient dans un contexte où les uns et autres se demandent s’il allait vraiment quitter Paris.