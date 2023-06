Luka Modric est une légende du Real Madrid. Le croate, ballon d’or 2018 est un pilier de la maison blanche depuis son arrivée en 2012. Modric, qui a explosé aux yeux du monde avec Tottenham est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. En termes de qualité technique et de vision, le croate est un as qui a gagné le respect de la planète football. Le finaliste de la Coupe du monde 2018 a tout remporté avec le Real Madrid.

Ces derniers jours, des rumeurs l’annonçaient avec insistance en Arabie saoudite où un contrat mirobolant l’attendait. Cependant, le Real Madrid vient d’annoncer que sa superstar va prolonger d’un an son contrat. Le ballon d’or 2018 est donc lié à àla Casa Blanca jusqu’en 2024. L’international croate va souffler ses 38 bougies en septembre prochain. Le maestro a encore de beaux restes et il compte mettre sa vista et son expérience au service d’un collectif madrilène qui est entrain de se restructurer autour de jeunes talents. Luka Modric fera face à une très forte concurrence au milieu de terrain puisque de jeunes loups tels que Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et la nouvelle recrue Jude Bellingham ont très faim et ont pour ambition de s’imposer dans l’entre jeu.

Modric aura-t-il les jambes pour suivre la cadence de ses jeunes coéquipiers ? Cette saison en tout cas il a démontré qu’il reste l’un des meilleurs à son poste. Que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, l’international a gratifié les fans du ballon rond avec des performances XXL. Comme quoi n’est pas Mozart qui veut.