Suite à la mutinerie du groupe Wagner, le Kremlin aurait entrepris une "purge massive dans les rangs des forces armées russes" selon des correspondants militaires russes. Ces sources affirment que les investigations cibleraient des individus soupçonnés d'avoir échoué à prévenir le soulèvement ou d'y avoir collaboré. Parmi les suspects figurent des commandants de haut rang. Le général Valeriy Gerasimov, chef d'état-major général de la Russie et soldat de plus haut rang, qui a fait l'objet de critiques majeures, "reste formellement à son poste, mais "n'est plus impliqué dans les décisions" liées à l'invasion de l'Ukraine", selon le canal médiatique Rybar, exploité par l'ancien responsable de presse du ministère de la Défense, Mikhail Zvinchuk.

Les relations passées avec Wagner sont un facteur majeur dans les investigations en cours. Le général Sergey Surovikin, ancien commandant de la force d'invasion, réputé proche du chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, n'a pas été vu depuis la fin de l'insurrection et serait en cours d'interrogatoire par les services de sécurité. Les investigations s'étendent également aux rangs inférieurs de l'armée qui ont échoué à arrêter la marche sur Moscou par la force. L'information reste néanmoins non confirmée par des sources officielles.

Comment Loukachenko veut utiliser Wagner pour rendre son armée plus forte Le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, exprime son intérêt pour le partage d'expérience entre les commandants du groupe de mercenaires Wagner et son armée,…

Les discussions au plus haut niveau sont dites tendues. "Il y a de la turbulence à l'intérieur du Kremlin," a posté l'ancien ministre de la Défense pour la République populaire séparatiste de Donetsk, Igor Girkin. Le président russe Vladimir Poutine a laissé la porte ouverte à des sanctions disciplinaires contre les membres de Wagner en annonçant une enquête sur des irrégularités financières, malgré un accord apparent qui verrait les participants à l'insurrection quitter pour la Biélorussie, rejoindre l'armée russe, ou quitter l'armée tout à fait.

Cette "purge", et la controverse qui en résulte, semblent soutenir les théories selon lesquelles l'armée russe est en danger de divisions nuisibles à la suite de l'insurrection qui pourraient la rendre dysfonctionnelle. Des rapports de descentes dans les maisons des familles des combattants de Wagner sont apparus après l'insurrection éphémère. Toutes ces informations proviennent principalement de sources non officielles et n'ont pas été confirmées par le Kremlin ou toute autre entité gouvernementale russe.