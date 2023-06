L'Office centrale de répression de la cybercriminalité (OCRC) a mis la main sur 12 présumés cybercriminels à Bohicon ce jeudi 15 juin. Avant ceux-ci, neuf autres présumés cybercriminels dont une femme ont été arrêtés dans la commune d’Abomey-Calavi le mercredi 14 juin 2023. Les 21 présumés cybercriminels seront présentés au Procureur de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme dans les jours à venir.

Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité entamée depuis plusieurs mois par les dirigeants béninois, 21 personnes ont été arrêtées ces derniers jours. Dans la commune de Bohicon, l’Office Centrale de répression de la cybercriminalité (OCRC) a interpellé 12 présumés cybercriminels ce jeudi 15 juin. Ces derniers sont spécialisés dans d’escroquerie en ligne à travers le maraboutage, des prêts fictifs, des dons et faux investissements. Des biens dont des kits de connexion et des motos ont été saisis chez ces individus.

Précédemment, 09 autres présumés cybercriminels dont une femme se sont retrouvés dans les mailles de la justice le mercredi 14 juin dernier dans la commune d'Abomey-Calavi. Suite à la perquisition effectuée sur les lieux, plusieurs ordinateurs portables, près de 400 cartes bancaires du Bénin et de l’étranger, des dizaines de cartes SIM du Bénin et des pays étrangers et une somme de plus d’un million de franc CFA ont été découverts.