Le leader nord-coréen Kim Jong Un a profité de l’occasion de la célébration de la fête nationale de la Russie pour adresser ce lundi 12 juin un message à l’endroit de son homologue Vladimir Poutine. Dans un communiqué rendu public par le média d’État, l’homme fort de Pyongyang a réaffirmé « son soutien total » au dirigeant russe. Sans véritablement mentionner la situation en Ukraine dans son communiqué, le dirigeant nord-coréen a loué la « bonne décision et direction de M. Poutine […] pour déjouer les menaces croissantes des forces hostiles ».

Ce fut également l’occasion pour lui de réaffirmer à l’endroit de Vladimir Poutine « son soutien total et sa solidarité au peuple russe dans sa lutte acharnée pour défendre la cause sacrée de la préservation des droits souverains, du développement et des intérêts de son pays contre les pratiques arbitraires et autoritaires des impérialistes ». Rappelons que, depuis le début de la guerre en Ukraine, la Corée du Nord a clairement manifesté sa position.

Pour les autorités nord-coréennes, la situation ukrainienne a pour seul objectif de mettre à mal la Russie. Pyongyang n’a pas manqué de condamner les différentes livraisons d’armes des pays occidentaux à l’Ukraine. Il y a quelques mois, la Corée du Nord a été accusée de fournir des armes à la Russie.

Selon les États-Unis, le pays de Kim Jong Un aurait mis à la disposition de la société de sécurité privée Wagner des fusées et des missiles. Mais les autorités nord-coréennes ont formellement démenti l’information. Notons tout de même que la Corée du Nord est l'un des rares pays à soutenir ouvertement la Russie. Avec cette annonce en lien avec un "soutien total", Kim Jong Un soutiendra-t-il sur le plan militaire à la Russie ?