Le président des Émirats arabes unis, Mohamed ben Zayed, a récemment effectué une visite en Russie, malgré la guerre en cours en Ukraine, pendant que les autorités occidentales boudent Moscou pour son offensive et apporte un soutien sur le plan militaire à Kiev. Cette visite a eu lieu lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), le plus grand événement économique de Russie, qui a été boudé par l'Occident en raison de l'invasion de l'Ukraine. Jusqu'à vendredi matin, la plupart des participants étrangers au SPIEF étaient des représentants de pays qui ont adopté une position neutre dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, principalement à un niveau ministériel.

Cependant, le président des Émirats arabes unis a été invité en tant qu'invité de dernière minute de grande envergure, attirant l'attention de tous les participants. Lors de sa visite, le président Mohamed ben Zayed a brièvement visité le pavillon des Émirats arabes unis au SPIEF et a eu l'occasion de s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de renforcer les relations entre leurs pays respectifs. Selon un haut responsable des Émirats arabes unis, cette visite en Russie est un "risque calculé" que le pays est prêt à prendre dans le cadre de sa politique de désescalade et de dialogue dans un monde de plus en plus polarisé.

Anwar Gargash, conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, a souligné l'importance pour Sheikh Mohamed de rencontrer différents dirigeants, y compris le président Poutine, afin de soutenir les efforts de la communauté internationale visant à dépasser la polarisation actuelle. Gargash a déclaré que les Émirats arabes unis cherchent à entendre toutes les parties et que la visite du président en Russie s'inscrit dans cette politique. Il a qualifié cette démarche de "risque calculé positif" visant à maintenir des canaux de communication ouverts avec Poutine.

Le SPIEF, qui se déroulait dans la ville natale de Poutine, était autrefois un sommet international majeur pour la Russie. Cependant, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, aucune participation occidentale n'a été enregistrée, les États-Unis et l'Europe cherchant à isoler la Russie sur la scène internationale.