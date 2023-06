Des scientifiques ont fait une découverte étonnante dans le monde des dinosaures. En effet, il s’agit du dinosaure du nom de Gonkoken nanoi, qui est une espèce herbivore dont les restes ont été retrouvés en Patagonie chilienne. Les scientifiques ont révélé cette information, hier vendredi 16 juin 2023, dans la revue Science Advances. Dans une interview accordée à un média français, Alexander Vargas, paléontologue et auteur de l'étude, a déclaré : « Il s'agissait de dinosaures à l'allure élancée, qui pouvaient facilement adopter une posture bipède et quadrupède pour atteindre la végétation en hauteur et au niveau du sol ».

Il a un bec de canard

Notons que le Gonkoken nanoi mesure 4 mètres de long et pèse une tonne. Par ailleurs, cette espèce de dinosaures a vécu il y a 72 millions d’années. Cependant, les chercheurs ne connaissaient pas l’existence, dans l’hémisphère sud, de l’animal qui dispose également d’un bec de canard. Pour rappel, la découverte des restes du Gonkoken nanoi intervient plusieurs mois après celle d’un autre dinosaure mort il y a 100 millions d’années. Il s’agissait des restes du fossile de l’espèce Diamantinasaurus matildae, qui avait été trouvé en Australie.

Il s’agit d’une bonne partie du crâne de l’animal qui a été découvert lors d’une expédition du musée Age of Dinosaurs de Winton, à proximité de la station Elderslie, dans le Queensland. Ceci a permis en effet de procéder à l’analyse de l’anatomie du dinosaure d’une part et de ses liens avec les espèces du même groupe d’autre part. Selon les informations rendues publiques par les équipes de l’université Curtin, l’animal était en vie il y a près de 100 millions d’années. Comme autres caractéristiques rendues publiques, il pouvait mesurer une quinzaine de mètres de longueur pour un poids de 15 à 20 tonnes.