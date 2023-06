Evgueni Prigojine, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, a appelé à "stopper" le commandement de l'armée russe, ciblant le ministre de la défense, Sergueï Choïgou, et a invité les Russes à le "rejoindre". Cette déclaration fait suite aux accusations de Prigojine selon lesquelles le commandement de l'armée russe aurait mené des frappes meurtrières contre ses camps de combattants, une allégation que Moscou réfute fermement. Cette situation complique davantage la toile politique et militaire russe, avec des implications potentiellement massives pour la stabilité du pays. Le Kremlin a affirmé que Vladimir Poutine « a été informé des événements » et que « les mesures nécessaires sont prises ».

Selon Prigojine, Choïgou serait à l'origine de ces attaques présumées et devrait donc être "stoppé". Il assure également qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire mais plutôt d'une "justice en marche". Le patron du groupe paramilitaire insiste sur le fait que les actions de son groupe ne gênent en rien les troupes de l'armée russe. Cependant, ces déclarations soulèvent des questions sur le potentiel de conflit interne et de lutte pour le pouvoir au sein des forces militaires russes.

Prigojine a également lancé un appel à "tous ceux qui veulent le rejoindre" pour "mettre fin au désordre", laissant supposer un appel à l'action contre l'administration actuelle. Il soutient que son groupe paramilitaire, qui compte 25 000 membres, cherche à comprendre pourquoi le "chaos règne dans le pays". Prigojine soulève des questions sur l'état actuel de la Russie, y compris des allégations selon lesquelles le ministre de la défense aurait ordonné de cacher des milliers de corps pour minimiser les pertes russes en Ukraine.

L'armée russe, quant à elle, nie catégoriquement les allégations de Prigojine, affirmant qu'elles sont sans fondement et constituent une provocation. Cependant, ces tensions entre Prigojine et l'administration actuelle pourraient avoir des répercussions significatives sur l'ordre interne en Russie. Avec la situation en Ukraine qui demeure volatile, le conflit potentiel au sein des forces militaires russes pourrait contribuer à un chaos accru, tant au niveau national qu'international.