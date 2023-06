Les derniers développements sur le front russo-ukrainien révèlent des pertes importantes des deux côtés. Cependant, le conflit qui s'est intensifié ces derniers temps est loin de suivre une chronologie linéaire. En effet, la situation actuelle est le produit d'une série de manœuvres et de tactiques variées, mettant en évidence l'ampleur de l'engagement international dans ce conflit. Un aspect crucial de cette guerre est l'énorme livraison d'armes occidentales à l'Ukraine. Plus particulièrement, l'Ukraine a reçu 109 blindés américains Bradley, dont elle a déjà perdu au moins 16, soit 15% du total. Au moins quatre chars Leopard 2 ont également été endommagés.

Cette importante implication occidentale dans le conflit a certainement contribué à façonner l'évolution de la guerre, influençant non seulement les batailles sur le terrain, mais également les tactiques employées par les deux parties. Toutefois, les efforts ukrainiens ont rencontré une résistance considérable. Par exemple, à Bakhmout, ville occupée par les Russes, l'Ukraine a tenté sans succès de grignoter le nord et le sud pour encercler la garnison russe. À l'ouest du front sud, malgré l'engagement des chars Leopard occidentaux pour la première fois, les Russes ont réussi à résister et ont infligé de lourdes pertes aux Ukrainiens.

Malgré ces revers, l'Ukraine a enregistré des progrès au centre du front sud, où elle a libéré au moins six villages et réussi à repousser les Russes avec l'aide des blindés légers AMX-10RC français. Cependant, ces victoires ont été obtenues au prix de pertes considérables. Les pertes russes ont également atteint un niveau élevé, probablement le plus haut depuis la bataille de Bakhmout en mars, tandis que l'Ukraine reste silencieuse sur l'étendue de ses propres pertes.

Alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine continue de faire rage, l'issue reste incertaine. Les Russes peuvent vouloir éterniser la guerre, l'aide occidentale ne pouvant être illimitée, et la clé du succès pour l'Ukraine pourrait résider dans sa capacité à inventer rapidement une tactique qui lui permettrait d'obtenir des résultats plus visibles. À ce stade, le plan de Kiev demeure mystérieux, ajoutant une couche supplémentaire d'incertitude à un conflit déjà complexe et coûteux.