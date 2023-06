Evgueni Prigojine, fondateur du groupe paramilitaire russe Wagner, a publiquement refusé une tentative du Kremlin visant à placer sa force combattante sous son contrôle. Dimanche dernier, le mercenaire le plus puissant de la Russie a déclaré que ses combattants ne signeraient pas de contrats avec le ministre de la Défense du pays. Evgueni Prigojine a souvent attaqué les hauts gradés militaires de Vladimir Poutine, les accusant de trahison pour ne pas avoir mené correctement la guerre en Ukraine.

Ni Sergueï Choïgou, ministre de la Défense, ni Valery Gerasimov, chef de l'état-major général, n'ont commenté publiquement les insultes proférées par Prigojine. Ce dernier a d'ailleurs pris la ville ukrainienne de Bakhmout en mai dernier, après une bataille au cours de laquelle des dizaines de milliers de personnes ont péri. Le ministère de la Défense a annoncé samedi que Sergueï Choïgou avait ordonné à toutes les "détachements volontaires" de signer des contrats avec son ministère d'ici la fin du mois, une mesure censée renforcer l'efficacité de l'armée russe.

Bien que le ministère n'ait pas mentionné Wagner dans sa déclaration publique, les médias russes ont rapporté qu'il s'agissait d'une tentative de Sergueï Choïgou de mettre les mercenaires au pas. Ces derniers mois, les dissension entre le groupe paramilitaire et les autorités militaires du pays dirigé par Vladimir Poutine ont été largement relayées dans la presse occidentales. Certaines publications allaient jusqu'à évoquer une possible trahison du patron du groupe militaire paramilitaire engagés aux côtés des forces russes en Ukraine depuis l'année dernière. Après ces révélations, les autorités russes ont-elles voulu reprendre le contrôle pour éviter un développement incontrôlable de la situation? C'est la question que se posent certains observateurs avertis.

En tout état de cause, les petites brouilles et attaques à peine voilées par médias interposés n'arrangent pas toujours les choses. Les prochains jours ou semaines permettront d'avoir une vue plus claire sur la situation. Dans une vidéo, le patron de Wagner s’était même énervé et avait menacé de quitter Bakhmout. «Nous allions prendre la ville de Bakhmout avant le 9 mai. Lorsqu'ils ont vu cela, les bureaucrates militaires ont stoppé les livraisons» de munitions, avait martelé Evguéni Prigojine. « Ils sont morts pour que vous puissiez vous engraisser dans vos bureaux ! ». Il crie également : « Choïgou ! Guérassimov ! Où sont mes putains d'obus ?! », avait lancé Evguéni Prigojine