Sam Altman, l'homme derrière le projet d'intelligence artificielle de ChatGPT, revient à nouveau dans les actualités avec un projet encore plus audacieux - Worldcoin. Au-delà d'une simple cryptomonnaie, Worldcoin est une entreprise qui vise à distribuer un jeton à chaque individu unique dans le monde. La finalité : instaurer un genre de revenu universel pour tous. L'idée peut sembler simple, mais son exécution requiert une technologie avancée : l'identification biométrique. Pour prouver son unicité et ainsi recevoir des jetons, un individu doit passer par un scan d'iris, une méthode d'identification qui présente l'avantage d'être quasi-infaillible. Le but est de créer un réseau financier mondial décentralisé où chaque personne est reconnue et récompensée.

Malgré le fait que le projet soit encore en phase bêta et que les jetons ne sont pas encore disponibles aux États-Unis, Worldcoin a réussi à lever 115 millions de dollars lors de sa dernière ronde de financement. Il compte déjà près de deux millions d'utilisateurs, preuve de l'intérêt que suscite ce projet audacieux. (en savoir plus)