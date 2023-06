La société de paris 1xBet et la légende du foot Samuel Eto'o ont signé un accord de coopération. En tant qu'ambassadeur, le célèbre attaquant représentera 1xBet sur le continent africain et contribuera à améliorer la notoriété de la marque. Samuel Eto'o est une légende du football mondial. L'attaquant a marqué 56 buts pour l'équipe nationale du Cameroun et est le meilleur buteur de tous les temps dans l'histoire des Lions Indomptables. Eto'o a remporté les Jeux olympiques,la Coupe d'Afrique (à deux reprises!) et a également participé à quatre championnats du monde.

Сe joueur est dans les mémoires comme l'un des meilleurs attaquants de son époque dans le football interclubs. Eto'o s'est fait connaître en jouant dans le club Majorque, qu’il conduirait à la victoire en Coupe d'Espagne. Après Samuel a quitté les Baléares et a déménagé à Barcelone, où il a remporté la Liga à trois reprises et la Ligue des champions à deux reprises, grâce à ses buts dans chacune des finales. Par la suite, le joueur est passé à l'Inter où il a aidé son équipe à remporter 5 trophées lors de la saison 2009/2010 - Serie A, Coupe d'Italie, Super Coupe, Ligue des champions et Coupe du monde des clubs. Aujourd’hui, Samuel Eto'o est président de la Fédération camerounaise de football.

« Cette coopération m’a paru très intéressante. J’espére d’atteindre plusieurs objectifs élevés et d’aider plusieurs jeunes footballeurs grâce à ce partenariat», a déclaré Eto'o. "Nous serons très heureux de pouvoir coopérer avec ce sportif exceptionnel. Eto'o est une figure emblématique du football mondial, il est aussi une source d'inspiration pour les jeunes et nous voulons que les jeunes joueurs africains atteignent les mêmes sommets », dit Steven Rodrigue Nbienou Kouajo, directeur général d’1xBet.



Cet accord fait désormais partie de la stratégie globale de soutien au sport d’1xBet. La liste des partenaires officiels de la marque comprend le Barcelone, le PSG, le Lille, la Liga, la Serie A, la Confédération africaine de football et d'autres marques et organisations sportives de renommée mondiale.

