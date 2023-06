Un dossier de détournement de plusieurs millions de francs CFA défraie la chronique depuis quelques jours à la Société béninoise d'énergie électrique (Sbee) . Reçu ce mercredi 28 juin 2023 sur la Radio Fraternité Fm de Parakou, le Porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a apporté plus de précisions sur ce scandale financier.

Au sujet de la malversation financière à la Sbee, le Porte- parole du gouvernement a laissé entendre qu'il ne s'agissait pas de l'argent de l'État mais plutôt " des ressources destinées aux agents des impôts ». Il a précisé que «la loi a prévu des commissions pour eux » et que ces derniers « ont leurs pratiques internes pour les récupérer et les gérer ». Pour Wilfried Léandre Houngbédji, « il semble que l'un d'entre eux et quelques autres se sont montrés habiles pour se servir dans cette cagnotte ». Il a par ailleurs souligné que deux d'entre les fautifs ont été déjà interpellés et sont en train de répondre de leurs actes devant la justice.

A l'en croire, quel que soit le montant qu'on retrouverait chez quelqu'un, qui ne serait pas un gain mérité ou licite, l'intéressé devra en répondre. Et d'ajouter qu' « il n'y a pas de cadeau aux auteurs de mauvaise gouvernance ». Il a saisi l'occasion qui lui a été offerte pour rappeler que c'est la bonne gouvernance qui précède le développement et qui fait que les ressources sont préservées pour être utilisées à bon escient. " C'est la bonne gouvernance qui fait que nous réussissons à mobiliser davantage de ressources aujourd'hui aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays », a-t-il déclaré. Le Porte-parole du gouvernement a indiqué au début de son intervention sur le média, que le président Patrice Talon a mis principalement le cap sur la bonne gouvernance et la tolérance zéro à la corruption qui selon lui « est un véritable succès ».

« Imaginez le flux d'argent qui a été investi dans notre pays depuis 6 ans pour améliorer les conditions de vie générale des populations à travers les réalisations multiples et diversifiées d'infrastructures de toutes sortes. Imaginez le scénario de la mauvaise gouvernance autour de toute cette masse d'argent » a- t-il signifié avant de poursuivre que « le président a eu raison d'engager une lutte implacable contre la corruption ». Pour lui , tous les actes de mauvaise gouvernance révélés, soit par la presse ou soit par les audits font l'objet dune suite appropriée.