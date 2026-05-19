Bénin : Gernot Rohr dévoile sa liste des Guépards convoqués pour juin 2026

Le sélectionneur national des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a officialisé ce 19 mai, sa liste de 26 joueurs retenus pour la fenêtre FIFA de juin 2026. Le groupe, destiné à disputer deux matchs amicaux au Maroc, comprend notamment deux adversaires : la République centrafricaine et le Togo, que le Bénin affrontera à partir du 5 juin prochain.

Une ossature stable, des rotations ciblées

Le groupe aligné par le technicien franco-allemand reconduit plusieurs joueurs régulièrement appelés depuis le début de son mandat. Dans les buts, le trio Marcel Dandjinou (Kruger United FC, Afrique du Sud), Saturnin Allagbé (FC Chauray, France) et Serge Obassa (Remo Stars, Nigéria) est reconduit sans changement. En défense, Olivier Verdon, Mohamed Tijani et Tamimou Ouorou — piliers habituels de l’arrière-garde — sont à nouveau présents, rejoints par Charlemagne Azongnitodé, Rodrigue Fassinou, Rabiou Sankamao, ainsi que les noms moins fréquents d’Amadou Amiro, Irénée Glèlè et Liam Omoré. Au milieu de terrain, Imourane Hassane (Grasshopper Zurich) et Dodo Dokou (Leixões SC) conservent leur place, aux côtés de Mariano Ahouangbbo, Gislain Ahoudou et Samadou Attidjikou, ce dernier glissant du poste de défenseur dans lequel il avait été aligné en mars vers le milieu de terrain.

L’attaque, composée de neuf joueurs, associe des éléments confirmés — Steve Mounié est absent de cette liste — à des profils en cours d’intégration. Jodel Dossou, Junior Olaitan et Felipe Santos poursuivent leur présence dans le groupe. Sahid Ngobi, découvrant la sélection lors de la fenêtre de mars, est maintenu. Rodolfo Aloko, Razack Rachidou et Yamirou Ouorou complètent le secteur offensif, tandis que Prince Ricardo Dossou y figure également après son retour amorcé lors du rassemblement précédent.

La continuité après la CAN 2025

Cette convocation intervient six mois après la participation du Bénin à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les Guépards avaient atteint les huitièmes de finale — seulement la deuxième fois de leur histoire à franchir la phase de groupes — avant d’être éliminés par l’Égypte aux prolongations. Depuis cette compétition, Gernot Rohr a maintenu une politique de renouvellement progressif, intégrant de nouveaux profils à chaque fenêtre internationale tout en s’appuyant sur un noyau stable.

Ces matchs de préparation prennent un relief particulier après le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027, effectué ce mardi 19 mai 2026 au Caire par la CAF. Les Guépards ont hérité du groupe F, aux côtés du Burkina Faso, de la Mauritanie et de la République Centrafricaine — cette dernière étant précisément l’adversaire désigné pour le 5 juin. Les éliminatoires se dérouleront sur trois fenêtres FIFA : les journées 1 et 2 du 21 septembre au 6 octobre 2026, les journées 3 et 4 du 9 au 17 novembre 2026, et les journées 5 et 6 du 22 au 30 mars 2027.

Liste des 26 joueurs convoqués

Gardiens : Marcel Dandjinou (Kruger United FC, Afrique du Sud), Saturnin Allagbé (FC Chauray, France), Serge Obassa (Remo Stars, Nigéria)

Défenseurs : Amadou Amiro, Charlemagne Azongnitodé (FC TPS Turku, Finlande), Rodrigue Fassinou (Coton FC, Bénin), Irénée Glèlè, Liam Omoré, Tamimou Ouorou (Botev Vratsa, Bulgarie), Rabiou Sankamao, Mohamed Tijani, Olivier Verdon

Milieux : Mariano Ahouangbbo, Gislain Ahoudou, Samadou Attidjikou, Dodo Dokou (Leixões SC, Portugal), Imourane Hassane (Grasshopper Zurich, Suisse)

Attaquants : Rodolfo Aloko, Jodel Dossou, Prince Ricardo Dossou, Sahid Ngobi (ASPAC FC, Bénin), Junior Olaitan (Beşiktaş JK, Turquie), Razack Rachidou, Felipe Santos (Araz, Azerbaïdjan), Yamirou Ouorou