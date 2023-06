Du jeudi 8 au samedi 10 juin 2023, le maire de la commune de Djougou Yaya Idrissou a séjourné en Guinée Conakry. L'objectif de ce voyage de l'autorité communale est d'aller à la rencontre de certains investisseurs actuellement en mission dans ce pays pour le développement de Djougou. Au cours de son séjour à Conakry, le maire Yaya Idrissou a eu plusieurs séances de travail avec le principal bailleur de fonds l'Israélien Avram Moscovitch PDG de Leemar Groupe Ltd basé à Londres en Angleterre.

L'investisseur après de fructueux échanges avec le maire de Djougou, a donné son accord pour le financement de la construction de la Gare du Nord un projet phare et d'envergure sous-régionale puis la construction d'un hôtel cinq étoiles dans la cité carrefour. Grâce à l'implication personnelle du PDG de Leemar Groupe Ltd, le maire Yaya Idrissou a aussi rencontré plusieurs chefs d'entreprises et responsables d'organisations non gouvernementales. Deux accords sont issus des différents échanges.

Il s'agit primo d'un projet avec une ONG française pour la réinsertion des filles déscolarisées et des filles mères. Secondo Djougou bénéficiera d'un projet de réinsertion des migrants en situation difficile de retour dans la commune. Somme toute, le séjour du Maire Yaya IDRISSOU à Conakry bien que court a été très fructueux pour la commune. Dans les semaines à venir, les deux parties vont multiplier les rencontres pour un aboutissement heureux de tous ces projets au profit des populations de la commune de Djougou.

CELL COM MAIRE DE DJOUGOU