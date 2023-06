Le président sénégalais Macky Sall a été hué dans la soirée de ce lundi 5 juin alors qu’il s’était rendu à Touba. Après une audience qu’il a eu avec le Khalif Général des Mourides, un groupe de personnes l’attendait visiblement au domicile du patriarche de Darou Miname. Ceux-ci ont scandé comme slogan « Sonko, Sonko, sonko, libérez Sonko ». Il s’agissait d’une visite nocturne qui a été effectuée par le chef de l’État au guide religieux. Les deux hommes ont eu un tête-à-tête. Pour l’heure, le contenu des échanges n’a pas été rendu public.

Selon Bés Bi, les derniers mouvements d’humeur auraient probablement été au menu des échanges. La possibilité d’une médiation qui sera menée par le leader religieux aurait été évoquée sans véritablement donner plus de détails. Toujours selon le journal, certaines personnalités auraient favorisé le déplacement de Macky Sall à Touba dans le but d’amorcer un dialogue entre les différentes parties impliquées dans la crise. Le président sénégalais serait attendu chez d’autres leaders religieux pour solliciter leur médiation toujours selon le média sénégalais.

Rappelons que selon le dernier bilan qui a été fait après 72 heures de manifestation, 16 décès ont été enregistrés. Plusieurs institutions bancaires ont été attaquées par les manifestants furieux. Les dégâts matériels sont assez élevés. Le gouvernement a pour sa part justifié la coupure de la connexion internet par une mesure pour faire face à « la haine en ligne ». L’organisation humanitaire la Croix Rouge a secouru 357 manifestants blessés, dont une femme enceinte et 36 éléments des forces de défense et de sécurité. Plus de 500 individus ont été interpellés.