Les autorités taïwanaises ont procédé ce mardi à la publication d’un manuel de Défense. L’objectif entre autre de ce document est de pouvoir distinguer clairement les soldats chinois des soldats taïwanais. Une comparaison réelle a été faite entre les soldats de ces deux pays afin d’éviter aux populations de l’île de faire des confusions. On retient que la différence se fait à partir des uniformes, des camouflages et insignes. Le manuel a fait les illustrations à travers des dessins animés colorés.

Ce manuel présente des illustrations de personnel taïwanais et chinois se tenant l'un contre l'autre. Le personnel chinois porte un treillis olive plus léger et qualifié de « soldat ennemi ». À en croire d’autres détails de ce manuel, les soldats chinois portent quatre uniformes selon les lieux de combat et la période. Il s’agit de ceux portés en été, en hiver, dans la jungle et dans le désert. Le document met également l’accent sur d’autres choses telles que : l'insigne militaire de la poitrine droite, le brassard sur le bras droit, l'étiquette d'identification sur le côté gauche de la poitrine et le code-barres bidimensionnel utilisé sur l'uniforme de l'APL pour l'identification militaire.

Drones: la Russie prépare sa révolution avec l'aide d'un allié La Russie est en train de forger une alliance avec l'Iran dans le but de produire des drones sur son propre territoire. Selon les informations…

La différence avec les soldats taïwanais est que ces derniers ont des écussons de grade militaire portés par l'armée, du niveau de colonel au capitaine, lieutenant parmi un total de douze grades. Alors que les soldats taïwanais sont montrés souriants, les troupes chinoises ont les sourcils froncés et une expression sérieuse. Le manuel a été dévoilé dans un contexte où la tension entre les deux pays ne cesse de monter. La Chine réclame toujours son autorité sur l’île et n’hésite toujours à manifester son opposition à des partenariats entre Taïwan et les pays occidentaux.