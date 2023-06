Après la 18ème édition du tour cycliste international du Bénin 2023 en mai dernier, le Bénin est présent du mercredi 31 mai au dimanche 11 juin 2023 au tour cycliste international du Cameroun 2023 avec cinq coureurs malgré l’absence de ses leaders Ricardo Sodjèdé et Glorad Saïzonou. Ces cinq coureurs sont Rémi Sowou, Soudji Romuald, Fousseni Gairani, Houéto Émile et Lokossou Christian. Sont présents à ce tour international cycliste du Cameroun 2023, le Cameroun (pays hôte) qui alignera deux écuries notamment l’équipe nationale du Cameroun et SNH Vélo Club, l’Algérie, le Maroc, le Rwanda, le Bénin, Martigues SC et Team France Club de la Défense de la France et Global Cycling des Pays-Bas.

Il faut rappeler que l’absence du Béninois Ricardo Sodjèdé, 3ème meilleur jeune au récent tour du Bénin, qui a terminé avec 50 secondes de retard sur le Marocain Acharaf ED-Doghmy vainqueur du Tour du

2023, sera durement ressentie par l’équipe béninoise tout au long de ce tour du Cameroun 2023. Il est même le fer de lance du cyclisme béninois et a fini dans le top 15 au classement général. Il est à préciser également qu’à part ces 5 coureurs qui défendront les couleurs béninoises, la délégation est complétée par Hansinon Eugène (mécanicien), Noutchet Ellenita (kiné) et Fernand Gandaho (entraîneur).