Un proche de l’ancien président américain Donald Trump a annoncé son intention de racheter la chaîne de télévision CNN. Il s’agit du richissime John Catsimatidis. À la faveur d’une interview qu’il a accordée au New York Post ce jeudi, il a dévoilé son ambition, même s’il n’a pas donné de détails sur le montant auquel il voudrait racheter le média appartenant au groupe Warner Bros. Discovery. Pour lui, le financement ne serait plus réellement un problème. « Je vais faire une offre pour racheter CNN », a-t-il déclaré formellement au cours de cette sortie médiatique.

« J'irai diriger l'endroit demain matin, et tout ce que je voudrais, c'est 1 $ par an et une partie de la hausse », a-t-il poursuivi. Quelques jours plus tôt, le patron de CNN, Chris Licht, a démissionné de son poste. Le média a perdu son audience après avoir été accusé de virer petitement vers la Droite. À en croire d’autres informations rapportées sur cette situation, le directeur démissionnaire avait déjà critiqué par le passé son prédécesseur. Il déclarait notamment que, le réseau aliénait les téléspectateurs par hostilité à Trump.

Rappelons que, selon le classement de Forbes, le richissime John Catsimatidis qui voudrait racheter CNN est la 702e personne la plus riche du monde avec une valeur nette de 4,1 milliards de dollars. Il est le propriétaire de la chaîne de supermarchés de New York Gristedes Foods et du Red Apple Group, une société immobilière et aéronautique. Au cours de cette interview accordée au New York Post ce jeudi, il a promis qu’il doublerait les bénéfices du média en un temps record.