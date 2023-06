Les troupes russes qui défendent les lignes de front contre l'avancée de l'Ukraine ont récemment fait une découverte alarmante. Un danger sournois menace de rendre leurs positions encore plus précaires. Il s'agit d'un obus d'artillerie qui est tiré au-dessus de leurs têtes, exploitant ainsi leurs arrières, leurs routes d'approvisionnement en munitions et leurs réserves. Cette information a été révélée par Alexander Sladkov, un éminent blogueur militaire pro-russe, dans un billet publié sur Telegram jeudi dernier.

Selon Sladkov, les forces ukrainiennes utilisent le Remote Anti-Armor Mine System, un obus d'artillerie de fabrication américaine qui est capable de poser des mines antichar en plein vol. Les États-Unis auraient fourni à l'Ukraine plus de 10 000 de ces obus, ainsi que des obusiers de 155 mm qui peuvent les tirer à une portée de près de 11 miles. Cet obus d'artillerie de pose de mines est conçu pour forcer les troupes russes à faire des choix désespérés. Les véhicules doivent traverser un véritable champ de mines pour livrer des renforts, des munitions, du carburant et de la nourriture aux positions de première ligne.

De plus, il peut être utilisé pour piéger les routes d'évasion des forces de première ligne. Les mines se désactivent automatiquement après un certain laps de temps, en fonction de la variante utilisée. Certaines se désactivent en moins de 24 heures, tandis que d'autres peuvent rester actives pendant plus d'une journée. Sladkov affirme que ces munitions, que l'Ukraine a commencé à utiliser dès décembre, peuvent être neutralisées ou contournées. "Ces mines se désactivent après 4 heures, la variante M73 après 48 heures", écrit-il.

"La reconnaissance du génie (les sapeurs qui vérifient les routes) peut facilement les gérer." Cependant, il convient de souligner que cette voix pro-russe a tendance à minimiser les menaces tout en surestimant les capacités russes. Il est donc possible que la situation ne soit pas aussi simple qu'il le prétend. Les dangers se multiplient pour la Russie, et une contre-offensive de l'Ukraine semble être en cours. Les forces de Kiev attaquent les positions russes avec des chars, des véhicules de combat d'infanterie, de l'artillerie et d'autres systèmes d'armes occidentaux, ce qui pourrait les contraindre à battre en retraite le long de chemins potentiellement minés.