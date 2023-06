Les attentes en lien avec la contre-offensive lancée par l’Ukraine n’ont pas été comblées. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des confidences qui ont été faites par des responsables occidentaux au média américain CNN. La partie russe aurait réussi à renforcer ses différentes lignes de défense, empêchant ainsi la progression des forces ukrainiennes.

Toujours selon les informations confiées au média américain par les responsables occidentaux, les forces russes ont réussi à enliser les blindés ukrainiens avec des attaques de missiles et des mines et ont déployé plus efficacement la puissance aérienne. Les forces ukrainiennes se révèlent en effet être vulnérables aux champs de mines et les forces russes compétentes dans leurs défenses. Selon le point, la contre-offensive est pour l’heure assez difficile pour l’Ukraine.

Il y a quelques heures, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu que les progrès avaient été « plus lents que souhaités ». « Nous aimerions certainement faire de plus grands pas. Néanmoins, ceux qui combattront gagneront et à ceux qui frappent, la porte sera ouverte. », a reconnu Zelensky dans une interview à la BBC. L’autre difficulté évoquée par les responsables occidentaux sur la contre-offensive est la météo qui ne convient pas aux Ukrainiens.

«La météo a bouleversé le calendrier offensif, car les véhicules ont eu du mal à circuler. Les pertes ukrainiennes sont lourdes, mais pas aussi graves que ce que la Russie essaie de dépeindre », a déclaré l’un des responsables. « C'est un combat très difficile, c'est un combat très violent et cela prendra probablement beaucoup de temps et à un coût élevé », a déclaré le président des chefs d'état-major interarmées, le général Mark Milley.

Rappelons que, dès les premiers jours de la contre-offensive, Kiev a récupéré une poignée de villages et environ 100 kilomètres carrés de territoire. Mais peu après, les choses ont changé. Il y a quelques jours à la télévision, le président russe a fait savoir que la contre-offensive ukrainienne n’a « aucune chance » de réussir. Sur un ton plutôt moquer, le patron du Kremlin a déclaré que, les chars de combat « Leopard, les blindés sur roue français et les chars américains brûlent de bon cœur ».