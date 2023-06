L'explosion lundi d'un pipeline d'ammoniac en Ukraine, essentiel pour l'exportation des engrais, risque d'avoir un "impact négatif" sur l'avenir de l'accord céréalier crucial pour l'approvisionnement alimentaire mondial, a prévenu jeudi le Kremlin. Selon les autorités russes, cet incident pourrait compromettre les négociations en cours avec l'ONU pour la prolongation de l'accord céréalier qui a permis l'exportation de millions de tonnes de céréales ukrainiennes. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lors d'une conférence de presse que cette explosion ne pouvait avoir qu'un impact négatif.

La Russie souligne l'importance de la reprise du fonctionnement de ce pipeline, qui est désactivé depuis février 2022, dans le cadre des négociations en cours avec l'ONU. L'accord céréalier entre la Russie et l'Ukraine a joué un rôle crucial dans l'approvisionnement alimentaire mondial. La Russie est l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde, et l'Ukraine est un important producteur et exportateur de céréales. Grâce à cet accord, des millions de tonnes de céréales ukrainiennes ont pu être exportées vers les marchés internationaux, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire mondiale.

Cependant, depuis le début de la crise entre la Russie et l'Ukraine, les relations entre les deux pays se sont tendues. Le conflit en cours dans l'est de l'Ukraine a entraîné des perturbations dans divers secteurs, y compris celui de l'énergie. Le pipeline d'ammoniac, qui transporte les engrais nécessaires à l'agriculture, a été désactivé en février 2022, affectant ainsi l'industrie agricole ukrainienne. La Russie insiste sur la reprise du fonctionnement du pipeline dans le cadre des négociations avec l'ONU. Cependant, l'explosion récente du pipeline met en péril cette demande russe. Les conséquences de cet incident pourraient avoir des répercussions sur les négociations en cours et menacer l'accord céréalier crucial.