Un scandale éclate à Tel-Aviv. Lundi, le drapeau du groupe paramilitaire russe Wagner a été hissé au sommet d'une grue, suscitant une indignation générale en Israël et bien au-delà de ses frontières. Cette organisation, notoire pour ses actions controversées, est accusée par beaucoup d'être une faction terroriste. L'affichage ostentatoire du drapeau a provoqué une réponse immédiate de l'ambassade d'Ukraine en Israël. "Nous sommes profondément choqués de voir le drapeau de l'organisation terroriste russe à Tel-Aviv", a-t-elle déclaré auprès d'I24NEWS. L'ambassade a ensuite énuméré une série d'accusations graves contre le groupe Wagner, alléguant qu'ils "exécutent des prisonniers de guerre, tuent et violent des enfants et des femmes, et commettent quotidiennement des crimes de guerre". Elle a exhorté les autorités locales à "retirer immédiatement le drapeau du groupe terroriste Wagner de la zone de Tel-Aviv".

L'indignation n'a pas tardé à se manifester sur le terrain. Le lundi soir, une manifestation ukrainienne a été organisée sur la promenade de Tel-Aviv. Les manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "la Russie est un Etat terroriste", une déclaration forte qui reflète l'opinion croissante à l'égard du groupe paramilitaire Wagner.

Wagner, dirigé par Evguéni Prigojine, est souvent considéré comme une branche de facto du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Le groupe, selon Prigojine lui-même, a commencé à transférer leurs positions à Bakhmout, une ville dont il a revendiqué la capture, aux troupes régulières de l'armée russe. Les actions du groupe Wagner, souvent au service des intérêts russes, sont largement soutenues par le ministère russe de la Défense, qui leur fournit non seulement du matériel, mais aussi des installations d'entrainement.