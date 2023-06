Un incident aérien surprenant et inquiétant a récemment eu lieu dans la ville de Vinces, en Équateur, et a été immortalisé dans une vidéo de 12 secondes devenue virale sur internet. Le pilote Ariel Valiente pilotait un avion lorsqu'un énorme oiseau est entré en collision avec le pare-brise du cockpit, détruisant la vitre et se retrouvant suspendu au-dessus du pilote. La vidéo montre le pilote couvert de sang, continuant à piloter l'avion malgré l'incident. L'oiseau blessé est également visible sur la vidéo, et il a malheureusement succombé à ses blessures peu après l'impact.

La bravoure et le professionnalisme du pilote, qui a réussi à maintenir son calme et à atterrir en toute sécurité malgré la situation stressante, ont été largement salués sur les réseaux sociaux. Plusieurs utilisateurs ont partagé la vidéo et ont exprimé leur admiration pour le pilote, tout en témoignant de leur sympathie pour l'oiseau. D'autres ont partagé leurs propres expériences de vol et leurs rencontres similaires, tandis que certains voyageurs réguliers ont admis que la vidéo les avait profondément troublés.

Le régulateur de l'aviation du pays n'a pas encore commenté l'incident et aucune information n'a été donnée quant à l'altitude à laquelle l'avion volait lors de l'incident, ou à la route empruntée par le pilote. L'incident soulève cependant des questions sur la sécurité des vols, notamment concernant la résistance des vitres des cockpits. Comme l'a souligné un utilisateur des réseaux sociaux, "Je suis surpris que le verre ne soit pas plus résistant" L'incident incite également à réfléchir aux interactions entre les avions et la faune sauvage, qui peuvent parfois avoir des conséquences tragiques.