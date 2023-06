Un drame a frappé la ville de Rennes ce mercredi 14 juin. En effet, alors qu’il venait tout juste de terminer son BAC de philo, un jeune lycéen de 18 ans a trouvé la mort alors qu’il voulait relever le défi avec ses copains de traverser un étang. Les faits se sont déroulés dans les alentours de Saint-Symphorien et de Hédé-Bazouges. Les jeunes adolescents voulaient profiter de l’après-midi pour se détendre un peu et évacuer le stress suite à ces longs jours de composition. Ils étaient environ une vingtaine à se relaxer aux bords de l’eau.

Trois du groupe des lycéens ont alors décidé de relever un défi et de traverser l’étang malgré interdiction formelle de s’y baigner. Le défi consistait à traverser les 200 mètres qui les séparaient d’une autre rive. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. En effet, un parmi le groupe était en détresse et son corps fut entraîné au fond. Il ne refera pas surface. Les secours ont très vite été alertés et ils se sont promptement déportés sur les lieux pour tenter de sauver le jeune garçon de 18 ans. "Une trentaine de pompiers, dont huit plongeurs de Rennes et Saint-Malo, un sonar de la gendarmerie nationale, deux équipes de drones des pompiers, l’équipe cynotechnique avec un chien spécialisé dans le repérage en milieu aquatique, ainsi que le Smur (Service mobile d’urgence et de réanimation)" a révélé les médias locaux.

Le corps du lycéen a été retrouvé, mais il était trop tard et c’est ainsi qu’il est décédé. Sa mort a provoqué l’émoi au sein de la communauté scolaire. L’adolescent était décrit par ses professeurs comme un élève dynamique et souriant. La mère de la victime a été prévenue et cette dernière n’arrivait pas à réaliser. Sous le choc, la mère de famille fut prise en charge par les sapeurs pompiers.