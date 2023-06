Aux États-Unis, et plus précisément dans l’État du Mississippi, un pasteur est accusé d’avoir tiré sur son épouse avant d’essayer de se donner la mort. La nouvelle a été annoncée par le département de police de McComb. Le mis en cause, du nom de Danny Prennell, Jr, est pasteur de la Bright Morning Star Missionary Baptist Church Pineville. Selon la police, le drame se serait produit il y a quelques jours dans une chambre d’hôtel. Il est poursuivi pour violence domestique aggravée et conduite désordonnée.

Pour l’heure, ce responsable de la police n'a pas révélé pourquoi Prenell ne faisait pas face à une accusation de tentative de meurtre. Le drame se serait produit devant les trois enfants du couple, selon les informations rapportées par les médias. La femme pour sa part est toujours hospitalisée. La victime a reçu une balle dans l'estomac et au bras. Pour l’heure, rien n’aurait vraiment filtré sur les raisons qui ont poussé l’homme à commettre un acte pareil. L’homme âgé d’un quart de siècle est très actif sur les réseaux sociaux.

USA - Russie: Elon Musk craint une guerre Elon Musk, le célèbre milliardaire et PDG de Tesla, est connu pour ses prises de position audacieuses et ses idées innovantes. Mais récemment, il a…

« A 25 ans, j'entends souvent dire que je suis bien au-delà de mes années. Cependant, je ne suis jamais satisfait d'où je suis. … Je cherche constamment plus », avait-il publié il y a quelques mois sur Facebook. Toujours sur Facebook, il avait pourtant exprimé, quelques semaines plus tôt, tout son amour à sa compagne. « Permettez-moi d'abord de dire à ma reine, ma femme, la femme que j'aime et à qui je dois la vie … Je t'aime tellement et je suis reconnaissant que Dieu t'ait accordé une autre année. J'ai observé ta croissance à tous les niveaux et tu es une mère, une épouse et ma meilleure amie formidables », avait-il publié il y a quelques mois.