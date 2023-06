En Inde, les populations ont pu suivre, stupéfait, la vidéo de l'effondrement spectaculaire d'un pont en construction, se propageant comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Une portion de 250 mètres de la surface en béton, reliant les piliers de l'ouvrage, a sombré dans les eaux du fleuve Gange hier dimanche 4 juin, sans faire de victimes. La structure en question est un pont sous construction situé dans l'état de Bihar, enjambant l'emblématique fleuve Gange. Ce sinistre événement a provoqué la stupeur et l'incompréhension, car il s'agit de la seconde fois en un an que cette structure s'effondre. En avril dernier, une partie du pont située de l'autre côté s'était déjà effondrée.

Ce Lundi, suite à cet incident, le gouvernement de l'État de Bihar a ordonné une enquête. "Ceux qui sont reconnus coupables ne seront pas épargnés" a déclaré dans un communiqué Nitish Kumar, le responsable élu le plus haut placé de l'État de Bihar. Cet événement a jeté une lumière crue sur les problèmes de sécurité qui entachent depuis longtemps l'infrastructure indienne. Des incidents de ce genre, parfois aux conséquences tragiques, se produisent régulièrement sur les autoroutes et les ponts du pays. Il est souvent reproché aux constructeurs d'utiliser des matériaux de construction de mauvaise qualité pour réduire les coûts.

Hillary Clinton met en garde contre un « effondrement financier mondial » L’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton a profité d’un article d’opinion qu’elle a publiée dans le New York Times en début de semaine pour mettre…

Le Parti Bharatiya Janata (BJP), parti d'opposition dans l'état, n'a pas manqué de critiquer l'effondrement du pont. Le porte-parole du BJP, Shehzad Poonwalla, l'a décrit comme "le pont de la corruption". La construction de ce pont de 3,6 kilomètres de long avait commencé en 2014. Il a connu de nombreux retards et devait être inauguré plus tard cette année, reliant la ville de Bhagalpur à Khagaria, à environ 250 kilomètres à l'est de Patna, la capitale de l'état. L'entreprise privée en charge de la construction avait estimé son coût à 17 milliards de roupies (208 millions de dollars).