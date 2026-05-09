USA: un piéton meurt après avoir été percuté par un avion au décollage à Denver

Un homme est mort vendredi soir à Denver International Airport après avoir été heurté par un avion de Frontier Airlines au moment du décollage. L’appareil, qui assurait une liaison entre Denver et Los Angeles International Airport, a interrompu sa course peu avant minuit après avoir signalé une collision sur la piste.

Selon le compte officiel de l’aéroport sur X, le vol F9 4345 a indiqué avoir percuté un « piéton » vers 23 h 19, heure locale, alors qu’il prenait de la vitesse pour décoller. Un porte-parole de l’aéroport a précisé que la victime avait franchi la clôture de sécurité avant de se retrouver dans la zone réservée aux opérations aériennes.

Décollage interrompu et évacuation des passagers

Après l’impact, l’un des moteurs de l’Airbus A321neo a pris feu, obligeant l’équipage à interrompre le décollage. Les passagers ont été évacués à l’aide des toboggans d’urgence déployés sur la piste. D’après l’Associated Press, l’avion transportait 224 passagers et sept membres d’équipage. Douze personnes ont été légèrement blessées au cours de l’évacuation, et cinq d’entre elles ont été conduites à l’hôpital pour des examens complémentaires.

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Federal Aviation Administration et le National Transportation Safety Board ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident et la manière dont la victime a pu accéder à la piste.

La sécurité des aéroports de nouveau questionnée

Cet accident rappelle un drame survenu en 2023 à Austin-Bergstrom International Airport, où une femme ayant pénétré dans une zone interdite avait été mortellement heurtée par un véhicule de service. L’affaire avait conduit les autorités américaines à réexaminer les dispositifs de surveillance autour des infrastructures aéroportuaires.

À Denver, certaines opérations ont été temporairement perturbées dans la nuit de vendredi à samedi, le temps pour les enquêteurs d’effectuer les premières constatations. Frontier Airlines a indiqué que les passagers concernés seraient acheminés vers Los Angeles sur un autre vol.