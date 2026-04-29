USA: Ryan Hosso tue son épouse, appelle ses parents, puis se suicide en Pennsylvanie

Un homme de 26 ans a abattu son épouse à leur domicile de Seven Fields, dans le comté de Butler en Pennsylvanie, avant de mettre fin à ses jours dans un bois voisin, dans la nuit du mardi 28 avril 2026. Les victimes sont Madeline Spatafore, 25 ans, assistante en soins neurovasculaires critiques au UPMC Presbyterian de Pittsburgh, et son mari Ryan Hosso, ingénieur mécanicien.

Vers 1h15 du matin, les parents de Ryan Hosso, domiciliés hors de l’État, ont contacté la police après avoir reçu un appel de leur fils dans lequel il reconnaissait avoir tué sa femme et évoquait l’intention de mettre fin à ses jours. Les agents du Northern Regional Police Department se sont rendus au domicile du couple sur Graywyck Drive et ont découvert Madeline Spatafore morte, atteinte de plusieurs blessures par balle. Une heure plus tard, après des recherches appuyées par des drones thermiques, les secours ont retrouvé Ryan Hosso sans vie dans les bois de la commune adjacente de Cranberry Township, tué d’une seule balle.

Anciens lycéens, mariés depuis septembre 2024

Les deux victimes s’étaient rencontrées au lycée Seneca Valley, à Harmony, en Pennsylvanie — Hosso y avait obtenu son diplôme en 2018, Spatafore en 2019. Selon le site de mariage The Knot, ils s’étaient unis en Ohio en septembre 2024. Madeline Spatafore avait intégré le UPMC Presbyterian deux mois plus tard, en novembre, après avoir obtenu son diplôme de sciences de la santé summa cum laude à l’université Duquesne en 2023.

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Enquête en cours, mobile non établi

Bertha Cazy, porte-parole de la police d’État de Pennsylvanie, a confirmé l’ouverture d’une enquête criminelle conjointe entre la police d’État et les autorités locales, en raison de la double juridiction couverte par les faits — Seven Fields et Cranberry Township. Bryan DeWick, chef de la police du Northern Regional, a qualifié l’incident de « situation domestique ». Aucun mobile n’a été rendu public à ce stade. Le bureau du coroner du comté de Butler a été saisi. Les conclusions de l’autopsie n’ont pas encore été communiquées.