Les États-Unis et l'Inde renforcent leur partenariat stratégique pour faire face aux défis régionaux et mondiaux. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a récemment visité l'Inde pour discuter de la mise à niveau de ce partenariat, alors que les deux pays sont confrontés à l'essor économique de la Chine et à une belligérance accrue dans la région de l'Indo-Pacifique. L'Inde, en particulier, renforce son industrie de défense nationale en acquérant de nouvelles technologies et en réduisant sa dépendance à l'égard des importations, notamment de la Russie, son plus grand fournisseur d'équipements militaires, malgré le conflit en cours en Ukraine.

Lors des discussions entre Austin et son homologue indien, Rajnath Singh, les deux responsables ont exploré les moyens de construire des chaînes d'approvisionnement résilientes dans le domaine de la défense. Ils ont convenu d'identifier les opportunités de co-développement de nouvelles technologies et de co-production de systèmes existants et nouveaux, tout en facilitant une collaboration accrue entre les écosystèmes de startups de défense des deux pays. Les questions de sécurité régionale ont également été abordées lors de cette rencontre, et les États-Unis et l'Inde se sont engagés à renforcer la collaboration opérationnelle entre leurs services militaires respectifs.

Cela vise à soutenir le rôle de premier plan de l'Inde en tant que fournisseur de sécurité dans la région de l'Indo-Pacifique. Une nouvelle feuille de route pour la coopération industrielle de défense entre les États-Unis et l'Inde a été établie, visant à accélérer la coopération et la coproduction technologiques dans divers domaines. Cela inclut les systèmes de combat aérien et de mobilité terrestre, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, les munitions et le domaine sous-marin. Cette initiative permettra à l'Inde d'accéder à des technologies de pointe et de soutenir ses plans de modernisation de la défense.

Les discussions ont également porté sur la coopération dans des domaines émergents tels que l'espace, le cyberespace et l'intelligence artificielle. Austin a également rencontré le conseiller à la sécurité nationale de l'Inde, Ajit Doval, pour discuter de ces questions cruciales. Dans un tweet, Austin a exprimé son enthousiasme à l'égard du renforcement du partenariat majeur de défense entre les États-Unis et l'Inde, déclarant : « Je retourne en Inde pour rencontrer des dirigeants clés pour des discussions sur le renforcement de notre partenariat majeur de défense. Ensemble, nous faisons avancer une vision commune pour un Indo-Pacifique libre et ouvert ».