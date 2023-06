La mondialisation a facilité la mobilité internationale des travailleurs, mais le coût de la vie pour ces expatriés varie considérablement selon leur lieu de résidence. Une récente enquête du cabinet Mercier a déterminé que Hong Kong, Singapour et Zurich sont les villes les plus chères pour les employés internationaux en 2023. L'économie mondiale, encore perturbée par des événements tels que la crise Russie-Ukraine et l'émergence de nouvelles variantes du COVID-19, a entraîné des politiques monétaires agressives et des conditions financières serrées, impactant directement les salaires et les épargnes des expatriés.

L'Asie se distingue en étant le continent abritant deux des villes les plus chères pour les expatriés : Hong Kong et Singapour, respectivement première et deuxième du classement. Cela contraste avec l'année précédente où quatre villes asiatiques figuraient dans le top 10. Du côté européen, la Suisse est particulièrement remarquée avec quatre villes - Zurich, Genève, Bâle et Berne - parmi les dix premières, complétées par Copenhague. Aux États-Unis, New York se classe sixième, précédant Los Angeles et San Francisco.

Les 5 plus belles plages d'Afrique à découvrir absolument L'Afrique est un continent qui offre une incroyable diversité de paysages, de cultures et de merveilles naturelles. Parmi ces dernières, ses plages sont incontestablement des…

Le classement inclut également plusieurs villes africaines parmi les plus chères pour les expatriés. En tête du continent, on retrouve Bangui (République centrafricaine) en 26ème position, suivie de Djibouti (27ème) et Luanda (Angola) en 30ème position. Ces villes africaines démontrent l'influence des variations des taux de change et des politiques économiques locales sur le coût de la vie pour les expatriés, même si elles restent en dessous des villes asiatiques, européennes et américaines en termes de coût.

En résumé, le coût de la vie pour les expatriés varie énormément à travers le monde, et cette disparité s'est accentuée en 2023. L'Asie et l'Europe abritent la majorité des villes les plus chères, mais l'Afrique commence à se faire une place dans le classement. Les organisations multinationales doivent prendre en compte ces variations de coûts lorsqu'elles envisagent de délocaliser des employés, tout en gardant à l'esprit que l'économie mondiale est en constante évolution et que ces classements peuvent rapidement changer.

Les 50 villes les plus chères pour les expatriés