Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passerait si un voleur tentait un braquage armé d'un pistolet de jeu vidéo ? Non ? Et bien, c'est exactement ce qui est arrivé récemment en Caroline du Sud, aux États-Unis, et le plus surprenant, c'est que ça a presque fonctionné. Au cœur de cette affaire insolite se trouve un certain David Joseph Dalesandro, un homme de 25 ans qui s'est improvisé braqueur en portant une perruque colorée. Dans la matinée du 3 juin, l'épicier du "Kwik Stop", petite supermarché de la ville de Sharon, a été confronté à une situation aussi terrifiante que risible : Dalesandro pointant sur lui une arme factice, spécifiquement un pistolet du jeu vidéo "Duck Hunt" de Nintendo.

Le surprenant braquage n'a pas été orchestré avec une arme sophistiquée ni même un véritable pistolet, mais avec un jouet d'enfant, astucieusement repeint en noir. Contre toute attente, Dalesandro a réussi à extorquer à l'épicier environ 300 dollars. Trois jours après le braquage du "Kwik Stop", Dalesandro a été retrouvé sur le parking d'un magasin Dollar General voisin. Il avait toujours sur lui son faux pistolet de jeu, caché dans son pantalon. Il a été arrêté sans résistance, son arme de jeu confisquée et il a été placé en détention.

On dit parfois que "la réalité dépasse la fiction", et ce braquage en est une preuve éclatante. Tenter un braquage avec un pistolet de jeu vidéo semble presque sorti d'un film d'action parodique. Malgré tout, cette histoire sert aussi de rappel : même si l'idée d'un braquage avec un pistolet "Duck Hunt" peut prêter à sourire, le crime reste un acte sérieux, aux conséquences lourdes. Dalesandro, à défaut d'avoir marqué l'histoire du grand banditisme, marquera sans doute celle des braquages les plus insolites de tous les temps.